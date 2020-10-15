İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9322
  • EURO
    9,2825
  • ALTIN
    485.919
  • BIST100
    1180.43
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kırıkkale'de akıl almaz olay! Pulluğa 3 tank mermisi takıldı
Yaşam

Kırıkkale'de akıl almaz olay! Pulluğa 3 tank mermisi takıldı

Kırıkkale'de tarla süren çiftçinin pulluğuna patlamamış tank mermisi takıldı.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:09
ABONE OL

Kırıkkale'de, traktörle tarlasını süren bir çiftçi, aracın pulluğuna takılan 3 patlamamış tank mermisi buldu.

Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çilfçi, traktörün pulluğuna takılan 3 tank mermisini buldu. Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı. Uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu anlaşıldı. Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı belirtilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.