  • Kırıkkale'de alkollü sürücü trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı
Kırıkkale'de alkollü sürücü trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı

Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 1.41 promil alkollü sürücü O.K., kendisini yakalayan ekiplere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 3 polis memurunu darp ederek yaralayan, tehdit ve hakaretler savuran gözü dönmüş sürücü, takviye ekiplerce etkisiz hale getirildi. Aracı trafikten men edilen ve hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan arbede sırasında 3 polis memurunu da yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AEK 480 plakalı aracın sürücüsü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekip aracına binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine mukavemet göstererek tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Çıkan arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince sürücüye ilgili maddelerden idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  • alkollü sürücü
  • polis saldırı
  • trafikten men

