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Yaşam

Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırıkkale'de eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

AA06 Haziran 2021 Pazar 07:11 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 07:14
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İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan S.B. (29) ile eşi H.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.

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