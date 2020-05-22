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Yaşam

Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Kırıkkale'de bir pasaj içerisindeki daireye polis tarafından düzenlenen gece yarısı 'kumar' operasyonunda 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

İHA22 Mayıs 2020 Cuma 00:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 00:29
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet

Başsavcılığı koordinesinde Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak’taki bir pasajdaki daireye gece yarısı ’kumar’ operasyonu düzenlendi. Burada kumar oynadıkları iddia edilen 12 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak "sosyal mesafe" kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları görüldü. Burada polis, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası kesti.

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