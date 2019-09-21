19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

  • AA & İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 35. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin D. (30) idaresindeki 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Tesislerindeki kavşaktan karşı yola geçmekte olan Bekir Sayit Ş.'nin kullandığı 66 FL 122 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içindeki 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
 
Kazada sürücülerden Yasin D. (30) ile Bekir Sayit Ş. (30) yolculardan ise Y.D. (29), Y.D. (22), G.D (66) ve E.O.Ş. (4) yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Kırıkkale-Çorum karayolundaki trafik akışının durmaması için trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin kontrolünde araçlar bir süreliğine alternatif yollara yönlendirildi. Daha sonra kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TEKNOFEST'te insan seli: Araç kuyrukları oluştu

TEKNOFEST'te insan seli: Araç kuyrukları oluştu

Suriye sınırında hareketlilik! Boydan boya ateşe verdiler

Suriye sınırında hareketlilik! Boydan boya ateşe verdiler

Kızını okula böyle gönderiyor!

Kızını okula böyle gönderiyor!

Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması

Mısır Sisi'ye karşı ayakta! 1 milyonu aştı

Mısır Sisi'ye karşı ayakta! 1 milyonu aştı

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atış başarıyla gerçekleştirildi

Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atış başarıyla gerçekleştirildi

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA