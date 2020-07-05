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Yaşam

Kırıkkale'de ortaya çıkan sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti

Havaların ısınmasıyla Kırıkkale'de ortaya çıkan, akrepleri bile avlayabilen oldukça zehirli sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti.

IHA05 Temmuz 2020 Pazar 14:50 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 14:57
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde Hakan Çalman (35), evinin önünde ’sarıkız’ örümceğini görünce tedirgin oldu, fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğunda ve 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sarıkız; böcek, yılan, kemirgen gibi canlıları yiyerek besleniyor.

Akrep de avlayabilen sarıkız örümceği oldukça tehlikeli canlılar arasında yer alıyor. Zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Çoğunlukla çöl bölgelerinde görülüyor. Saldırgan yapıya sahip olan sarıkız örümceği dünyada çöl bölgelerinde Türkiye’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülebiliyor.

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