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Yaşam

Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk sağlığını korumak için kent merkezindeki cadde ve sokaklara tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

İHA09 Nisan 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 00:30
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Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların sağlığını korumak için 7 gün 24 saat tedbirlerini almaya devam ediyor. Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor. Belediye ekiplerince, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için cadde ve sokaklara tıbbi çöp kutuları da yerleştirildi. Vatandaşlar da duyarlı davranış için belediyeye teşekkürlerini iletti.

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