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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü, 16 yaralı

Kırıkkale'de tır, kamyon ve minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BVJ plakalı minibüs ve 38 EJ 763 plakalı kamyon ile Kenan Küçükkaya idaresindeki 55 ALT 07 plakalı tır Kırıkkale-Ankara kara yolunun yüksek hızlı tren köprüsü inşaatının yapıldığı bölgede çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüs içerisinde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada tır sürücüsü Küçükkaya, Emine ve Zeliha Nur, Yusuf Buğra ve Murat Gömeç, Yeşim, Dursun Ali ve Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra ve Yaren Damat, Kıymet Arslan, Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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