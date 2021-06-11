Kırkılan koyunlar Kars Çayı'nda yıkadı: Doyumsuz görüntüler oluşturdu

DHA 11 Haziran 2021 Cuma 10:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:10

Kentte, küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişmesi için havaların ısınmasıyla birlikte yapılan koyun kırkma işlemi başladı. Hayvanlarda parazit oluşumunu da önlemek için kırkılan yüzlerce küçükbaş hayvanın, temizlenmek için Kars Çayı'ndan geçişi ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Akyaka ilçesi Camuşlu köyünde oturan Arif Güney'e ait bin 100 küçükbaş hayvan, kırkıldıktan sonra çaya getirildi. Hayvanların suya girmesi için ilk olarak sürüdeki keçiler çaya bırakıldı. Keçilerden sonra koyunlar da tek tek suya atlayıp yüzerek karşıya geçti. Çayın karşısına geçerken temizlenen koyun, kuzu ve keçiler daha sonra otlamaları için dağlık alana götürüldü.