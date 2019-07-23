Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Şükrüpaşa köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.
Ekipler, Irak, İran, Afganistan ve Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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