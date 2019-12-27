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Yaşam

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 641 litre kaçak içki ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İHA27.12.2019  00:00 - Güncelleme: 27.12.2019  00:00
Yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli’nde polis ekipleri kaçak ve sahte içki konusunda çalışmalarını sıklaştırdı. Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 iş yeri, araç ve evden oluşan adreslerde kaçak ve sahte içki üretildiğini belirledi.
 
Ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon için düğmeye batı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 641 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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