Kırklareli'nde uyuşturucu taşımacıları hakim karşısında

AA 19 Şubat 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 18:12

Kırklareli'nde yolcu otobüsüyle yurt dışına uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen 3 şoförün yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

Duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla yargılanan tutuklu sanıklar Hilmi T. ve Fevzi Ç. ve Ümit Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ümit Y. savunmasında, şoför olarak tek sefer tarifesi 100 avro karşılığında otobüste çalıştığını söyledi.

Aracı İstanbul'dan Hilmi T. ile aldığını anlatan Ümit Y, İstanbul Esenler Otogarı'ndan Bulgaristan'a gitmeden önce Halkalı'da bir yerde durduklarını ifade etti.

Hilmi T'nin kendisine "Birisi tekstil ürünleri getirecek, birini bekliyoruz. Bu kişi henüz gelmemiş. Gel biz seninle dolaşalım." dediğini ve gezmeye çıktıklarını ileri süren Ümit Y, "Neden tur attığımızı aracın başında beklemediğimizi bilmiyorum. Yaklaşık yarım saat sonra aracın başına geldik. Bunu neden yaptırdığını bilmiyorum. Yolcuları aldıktan sonra Dereköy Sınır Kapısı'na geçtik. Daha sonra Bulgaristan'a geçiş için gümrük işlemleri yapıldı. Aracı x-ray cihazına sokmak istediler. Burada bazı şeylerden şüphelendiler ve kısa sürede uyuşturucuyu buldular. Bana ait olmadığını söyledim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Hilmi T. de otobüste ele geçirilen uyuşturucuyla bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.



Araç sahibi olarak gezmek amacıyla Bulgaristan'a gitmek istediğini savunan Hilmi T, söz konusu olaya ilişkin suça karışmadığını iddia etti.

Otobüsün gümrük işlemleri yapıldığı sırada kendisinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle işlemlerini tamamlayamadığını belirten Hilmi T, "Bu sırada otobüste uyuşturucu bulunmuş. Benim bir bilgim yok." dedi.

Sanık Fevzi Ç. de hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından savcılık mütalaasında, Fevzi Ç. ve Ümit Y'nin tutuksuz yargılanması, sanık Hilmi T'nin ise tutukluluk halinin devamı istendi.



Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti savcılık mütalaasını kabul etti.

Duruşma, 29 Mart'a ertelendi.

- İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yolcu otobüsünde, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan aramada 50 kilo 895 gram eroin, mono asetil morfin, asetil kodein, kafein, narkotin ve papaverin ele geçirildiği yer alıyor.