İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kırşehir'de Kızılırmak'a giren 19 yaşındaki tarım işçisi kayboldu
Yaşam

Kırşehir'de Kızılırmak'a giren 19 yaşındaki tarım işçisi kayboldu

KIRŞEHİR'de, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), akıntıya kapılarak kayboldu.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 20:42 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 20:42
ABONE OL

 KIRŞEHİR'de, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), akıntıya kapılarak kayboldu. Çiçek'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Değirmenkaşı köyü sınırlarındaki Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan tarım işçisi Mehmet Çiçek, serinlemek için nehre girdi. Çiçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çiçek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Çiçek'i bulmak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.