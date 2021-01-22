Kış güneşine aldanan ağaçlar çiçek açtı

Kış mevsimini güneşli ve ılık geçiren Ege Bölgesi'nde erik üretiminin önde gelen merkezlerinden Turgutlu'da meyve ağaçlarının bazıları çiçek açmaya başladı.
Normal şartlarda mart ayının ikinci haftasından sonra çiçek açmaya başlaması beklenen ağaçların yılın bu döneminde çiçek açarak meyve oluşumuna başlaması üreticiyi tedirgin etti.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, küresel iklim değişikliği nedeniyle ağaçların erkenden çiçek açması olayına artık alıştıklarını, bu durumun zaman zaman verimi önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.