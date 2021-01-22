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Yaşam

Kış güneşine aldanan ağaçlar çiçek açtı

Manisa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçek açan badem ve erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 15:39
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Kış mevsimini güneşli ve ılık geçiren Ege Bölgesi'nde erik üretiminin önde gelen merkezlerinden Turgutlu'da meyve ağaçlarının bazıları çiçek açmaya başladı.

Normal şartlarda mart ayının ikinci haftasından sonra çiçek açmaya başlaması beklenen ağaçların yılın bu döneminde çiçek açarak meyve oluşumuna başlaması üreticiyi tedirgin etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, küresel iklim değişikliği nedeniyle ağaçların erkenden çiçek açması olayına artık alıştıklarını, bu durumun zaman zaman verimi önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

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