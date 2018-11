Kış Lastiği uygulaması ne zaman 2018 2019 Kış lastiği zorunlumu hangi araçlar takacak? Kış lastiği fiyatları merak ediliyor. Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastikleri zorunluluğu yaklaşıyor... Kış lastikleri ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması son dakika açıklamaları an be an takip ediliyor. Sürücü adayları kış lastiği hususi araçlar için geçerli mi? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm yurt genelinde geçerliliğini sürdüren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlayacak. Karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde (hususi otomobiller hariç) kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Görevli trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde belirtilen tarihler arasında aracına kış lastiği takması zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan araç sürücülerinin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/a maddesinden 625,00 TL Trafik idari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Bu doğrultuda, talep artışlarıyla oluşabilecek yoğunlukların sorunsuz bir şekilde önlenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerekli tedbirleri almaları hususu, kamuoyuna duyurulur." Kış lastiği zorunluluğu nedir ne zaman başlıyor? 2018 Kış lastiği ne zaman ve nasıl takılır? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar? İşte merak edilen Kış Lastiği uygulaması detayları star.com.tr’de…

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

"Lastik ömrüne dikkat edin"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğine işaret eden Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin, 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları önerisinde bulunan Erkoç, lastik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şunları kaydetti:

"Lastik ömrüne dikkat edin. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Sıfır lastikler depolarda çok bekletildiğinde deformasyona uğrayabilir. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir. Buna dikkat edilmeli, zaten rot balansa gittiğinde bunun bilgisi de alınabilir. Kazaların sebeplerinin başında lastikler gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarmak ve bu konuda hassas davranmalarını istemekteyiz."

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi.

Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti:

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz."

"MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALIDIR"

Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu.

Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır."

Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takma zorunluluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin Resmi gazete'de yayımlanan 687 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğini ifade eden Arslan, uygulamanın 1 Aralık ile 1 Nisan arasında geçerli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara denetimler kapsamında 2017 yılı için 625 TL iken, 2018 yılında bu cezanın 715 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

KIŞ LASTİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kış aylarında kazaların en büyük nedeni olan karlı ve buzlu zemin nedeniyle aracınız için tercih ettiğiniz lastik türünün de önemi artmaktadır. TÜİK`e ait verilere göre her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleştiği ülkemizde trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı göstermektedirler. Kış lastikleri yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar. Sahip olduğu yüksek silika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu artırır. Karlı yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 artırır. Hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir otomobil durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kış lastiği takılı araç 34 metre mesafede durabilir. 6 metrelik fark tehlikeli bir durumda büyük önem taşımaktadır.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Kış lastiği veya halk arasındaki adı ile kar lastiği, üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer.

Kış lastiği, trafikte yüksek güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde kış döneminde trafik kazalarında yaşanan artışların, bir nebze olsun azalmasını sağlamayı amaçlayan kış lastiği uygulamasının denetimi yetkili bakanlık personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacaktır.

- Kış lastiklerinin, bölgesine göre soğukların başladığı Ekim – Kasım ayları ile sona erdiği Mart -Nisan ayları arasında kullanılması, bu dönemde araçtaki tüm lastiklerin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekmektedir.

- Alınan lastiklerin tümü aynı ayara ve kaliteye sahip olmalıdır. Aksi durumda sağa/sola çekme durumları yaşanabilir. Bu, özellikle uzun yolda girilmemesi gereken risklerden biridir.

- Kış lastikleri diş derinliğinin 3 mm.nin altında olmaması gereklidir. Diş derinliği 3 mm.nin altına inmiş olan kış lastikleri, hem karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde aracın çekiş performansının düşmesine yol açar, hem de güvenli sürüşe engel olur.

- Alacağınız kış lastiği ebatlarının, aracın standart lastiklerinin ebadından daha geniş tabanlı olmaması gerekir. Bu durumda lastiklerin yol tutuşu azaldığından, kızaklanmaya sebep olabilir.

- Kış lastikleri, yakıt tüketimini ve kabin içi sesi artırır. Bu nedenle satın almadan önce fiyatına, yakıt tüketimine ve kabin içi sese etkisine dikkat etmelisiniz.

- Lastiğinizin arabaya takılmadan önce balans ayarları yapılmalıdır.

- Önemli bir hatırlatma: Kış lastiklerinizi değiştirmiş olsanız bile, aracınızda zincir bulundurma sorumluluğun devam etmektedir. Kış lastikleri kullanarak, zincir kullanımına gerek olmadığı düşünülmemelidir.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ



BİRİNCİ BÖLÜM



Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç



MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.



Kapsam



MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar.



(2) Bu Tebliğ;



a) Lastik tekerlekli traktörleri,

b) İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları,

c) Römork ve yarı römorkları,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları kapsamaz.



Dayanak



MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar



MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;



a) Kanun: 2918 sayılı Kanunu,



b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,



c) Kış lastiği: 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği,



ç) İşleten: Denetlenen araç 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi sahibini; kayıtlı değil ise, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi (ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten sayılır.) ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM



Usul ve Esaslar



Kış lastiği zorunluluğu



MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.



(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.



(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.



Kullanım şartları



MADDE 6 – (1) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.



(2) Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer.



(3) Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.



(4) Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM



Denetim ve İdari Müeyyide



Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar



MADDE 7 – (1) Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde;



a) Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti aranır.



b) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin Ek-1’de yer alan kış lastiği örnek sırt desenlerine uygunluğu kontrol edilir.



c) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.



Denetime ilişkin hususlar



MADDE 8 – (1) Yapılan denetimlerde;



a) Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, Kanunun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanır.



b) Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.



c) Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini teminen araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren Ek-2’deki İzin Belgesi verilir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağı üzerinde de belirtilir.



ç) İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için kanıtlayıcı belge olarak ruhsat ve ehliyet fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir.



Tutanak düzenleme yetkisi



MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.



Özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri, durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren farlarını yakmaları hususlarında uyarılacak.



Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların, kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan "yanal rüzgar"ın oluştuğu köprüler tespit edilecek.



Tünel giriş ve çıkışlarıyla boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimler, yağan karın "sürgün" şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu, yüzeyde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle olan temasını önleyen bölgeler belirlenecek.



Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, "erken ve gizli buzlanma" riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve "sanat yapıları" olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler, önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacak.



Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurulacak.



Mahsur kalan sürücü ve yolcuların, mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardıma ulaşması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak.



Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek.



VALİLİKLER SÜREYİ BİRER AY ARTIRABİLECEK



Yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak.



Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.



Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.



Trafik yoğunluğu normale dönünceye kadar, ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacak.



Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı ve çekicilerin, güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak.



Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile iş birliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecek.



HEDEF CADDE VE SOKAKLARDA "TUZ VARİLİ" UYGULAMASI YAPILACAK



Kar yağışı ve küreme sırasında, kar yığın ve kümelerinin hemen kaldırılması sağlanacak.



Taşıt ve yaya trafiğinin, yol ve kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak.



Tuzlama ve küreme işlemleri, trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacak.



Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.



EMNİYET ŞERİTLERİYLE BANKETLERİN AÇIK TUTULMASI SAĞLANACAK



Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak ve emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak.



Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme, sollama ve şerit kullanmayla takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.



Karayolları ekiplerinin trafik zabıtasıyla iş birliği içerisinde trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak.



SÜRÜCÜLERLE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULARAK BİLGİLENDİRME YAPILACAK



Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan "aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma" ihlallerine ilişkin yol kontrolleride, sürücüler uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacak.



Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.



Görünürlüğü artırmak amacıyla güzergahlara yerleştirilen maket ve model trafik ekip araçlarının mevsim koşullarına bağlı olarak bakım ve temizlikleri daha sık periyotlarla yapılacak.



Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, iş birliği içerisinde görev yapacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak.



"Algılanan yakalanma riski duygusunu" artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecek.



Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahlarının kaldırılması için müşterek çalışma yürütülecek.