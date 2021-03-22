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Yaşam

Kış sona erdi, karlar eridi, besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Muş'ta besiciler, karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Merkeze bağlı Yaygın beldesi Beşkardeşler Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Bingöl, kışın hayvanların bakımının zor ve masraflı olduğunu söyledi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:31
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Uzun geçen kış mevsiminin ardından yeşeren meralarda hayvanlarını otlatan besiciler, yem masraflarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

Merkeze bağlı Yaygın beldesi Beşkardeşler Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Bingöl, kışın hayvanların bakımının zor ve masraflı olduğunu söyledi.

Kentte havaların ısınmasıyla hayvanları meralara çıkardıklarını belirten Bingöl, "Bu sayede yemden tasarruf yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Yem ve saman fiyatı yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Devletten aldığımız destekler bizi rahatlatıyor. Anaç hayvan başına 25 lira alıyoruz. Devlet desteği olmasa çok zorlanırız." diye konuştu.

Bozbulut köyünde yaşayan Baran Göç ise kış boyunca 500 koyuna 100 ton saman ve 25 ton yem verdiklerini ifade ederek, zorlu sürecin ardından hayvanları meralara çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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