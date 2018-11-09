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Kısa devre yapan buzdolabı 13. kattaki daireyi kullanılamaz hale getirdi

Adana'da bir apartmanın 13. katında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 13. katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çıktığı apartman dairesine merdiven yardımıyla ulaşarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, yangının buzdolabındaki kısa devreden kaynaklandığı tespit edildi.

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