İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8188
  • EURO
    7,4253
  • ALTIN
    380.402
  • BIST100
    103031
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kısıtlamaya saatler kala Edirne'de vatandaşlar pazara akın etti
Yaşam

Kısıtlamaya saatler kala Edirne'de vatandaşlar pazara akın etti

Türkiye genelinde, sokağa çıkma yasağına saatler kala Edirne'de vatandaşlar, halk pazarlarına akın edip, 4 günlük alışverişlerini yaptı. Esnaf ve vatandaş maske taksa da özellikle sebze ve meyve bölümlerinde sosyal mesafe unutuldu.

DHA22 Mayıs 2020 Cuma 18:04 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 18:04
ABONE OL

Türkiye genelinde uygulanacak olan Ramazan Bayramı'na kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala Edirne'de vatandaşlar market ve pazar yerlerine akın etti. Özellikle akşamüstü son alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, pazarların yiyecek satılan reyonlarında kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafenin unutulduğu sebze ve meyve bölümlerinde yoğunluk yaşandı.

ULUS PAZARI'NDA ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Öte yandan kentte kurulan ve ekonomik olmasıyla çokça tercih edilen Ulus Pazarı'nda ise önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Pazara giren herkesin ateşi ölçülürken, maskesiz olanlar alınmadı. Konfeksiyon ağırlıklı ürünlerin satıldığı pazarda sosyal mesafeye uyulması için sürekli anons yapıldı.

Kaza mı, Müslümanlara saldırı mı? Mağazaya böyle daldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.