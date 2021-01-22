Kısıtlamayı ihlal edip çocuğunu bankaya getiren babaya para cezası

AA 22 Ocak 2021 Cuma 14:33 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:33

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Caddedeki bir bankanın önünde bekleyen çocuk gören ekipler, çocuğa ailesinin nerede olduğunu sordu.

Bankada işlem yaptığı öğrenilen baba M.C, güvenlik görevlisi tarafından dışarıya çıkarıldı.

M.C'ye, 15 yaşındaki oğlunun kısıtlama kapsamında dışarıda olmaması gerektiği belirtilerek, 900 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, ekipler, kent merkezinde bulunan ve paket servis yapan birçok işyerini de denetleyerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.