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Yaşam

Kısıtlamayı ihlal edip çocuğunu bankaya getiren babaya para cezası

Düzce'de çocuğuyla bankaya gelen babaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle para ceza verildi. Öte yandan, ekipler, kent merkezinde bulunan ve paket servis yapan birçok işyerini de denetleyerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

AA22 Ocak 2021 Cuma 14:33 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:33
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Caddedeki bir bankanın önünde bekleyen çocuk gören ekipler, çocuğa ailesinin nerede olduğunu sordu.

Bankada işlem yaptığı öğrenilen baba M.C, güvenlik görevlisi tarafından dışarıya çıkarıldı.

M.C'ye, 15 yaşındaki oğlunun kısıtlama kapsamında dışarıda olmaması gerektiği belirtilerek, 900 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, ekipler, kent merkezinde bulunan ve paket servis yapan birçok işyerini de denetleyerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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