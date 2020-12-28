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Yaşam

Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar, tavırlar 'Pes' dedirtti

Bursa'da bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, kumar oynayan 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Baskın sırasında içeridekilerden birinin polisin karşısında çayını karıştırmaya devam etmesi dikkat çekti.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:24
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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teferrüç Mahallesi’nde salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye bazı kişilerin girdiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldı. Dün kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı. Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

Öte yandan polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın elindeki çayı bırakmaması ve çayını karıştırmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

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