Kitap şöleni başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Uluslararası Avrasya Kitap Festivali” Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kitapseverlerle buluştu. BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, “Festivale 200’ün üzerinde yayınevi ve marka iştirak ediyor. 9 gün boyunca imza günleri, konferanslar ve etkinliklere yer verilecek. Dolu dolu bir program olmasını diliyoruz” dedi.

72 ÜLKE 200 YAYINEVİ

Festivalin onur yazarının Mustafa Kutlu, temasının ise “Bir Uzun Hikaye” olarak belirlendiğini anımsatan Kısakürek, “Festivalimiz dahilinde geçen yıl kaybettiğimiz ve hayatını bilim tarihine adamış Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı anmak üzere çeşitli programlarımız olacak” diye konuştu. İstanbul’un uluslararası telif pazarlarından biri olması hedefiyle yola çıkarak bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın (İstanbul Fellowship) 26-28 Şubat tarihlerinde festival kapsamında yapılacağını belirten Kısakürek “72 ülkeden 200 civarında yayıncı ve ajanstan çalışanlar gelecek. Türkiye’den 103 civarındaki yayınevi temsilcisiyle buluşup, telif alışverişi yapacak” dedi. İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran da şunları kaydetti: Her kitap bir bilginin ve tecrübenin ürünüdür. Tecrübe ve bilgi sahipleriyle ürünlerini ve okurlarını bir araya getirecek bu festivale tüm İstanbulluları bekliyoruz. Açılışa katılan Bilal Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in şiir, özel eşya ve resimleriyle hazırlanan “Bir Şiir/Bir Hayat Çile” sergisini gezdi. Stantları da ziyaret eden Erdoğan, beğendiği kitapları satın aldı. Festivalde, Osmanlı’nın son dönemindeki gazetelerden derlenen “Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce” başlıklı sergi de ziyarete açıldı. Onur yazarı Mustafa Kutlu, İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer gibi yazarların da kitapseverlerle buluşacağı festival, 3 Mart’ta sona erecek.

BİR ŞİİR BİR HAYAT BİR ÇİLE