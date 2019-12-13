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Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler? Kıyamete Bir Kala konusu nedir?

Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler? Kıyamete Bir Kala konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 23:15'te ekranlara gelecek olan Kıyamete Bir Kala filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna oturuyor. Kıyamete Bir Kala filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 23:15'te ekranlara gelecek olan Kıyamete Bir Kala filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler? Kıyamete Bir Kala konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna oturuyor.  Başrollerinde ise David Cade, Gina Holden, Christopher Judge, Kamar de los Reyes yer alıyor. Kıyamete Bir Kala filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI KİMLER? 
Gina Holden
 
Christopher Judge
 
Raymond J. Barry
 
Kamar De Los Reyes
 
Greg Serano
 
Jon Mack
 
Melina Lizette
 
KIYAMETE BİR KALA KONUSU NEDİR? 
Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

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