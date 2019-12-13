Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 23:15'te ekranlara gelecek olan Kıyamete Bir Kala filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler? Kıyamete Bir Kala konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna oturuyor. Başrollerinde ise David Cade, Gina Holden, Christopher Judge, Kamar de los Reyes yer alıyor. Kıyamete Bir Kala filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI KİMLER?

Gina Holden

Christopher Judge

Raymond J. Barry

Kamar De Los Reyes

Greg Serano

Jon Mack

Melina Lizette

KIYAMETE BİR KALA KONUSU NEDİR?

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.