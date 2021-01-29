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Yaşam

Kızı ihbar etti! 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA29 Ocak 2021 Cuma 14:47 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:47
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Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet İnci'den haber alamayan kızı Sebahat Parlak, evine gittiği babasının kapıyı açmaması üzerine durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin kapıyı açmasının ardından kontrol ettiği evin oturma odasında İnci'nin cansız bedenini buldu.

İnci'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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