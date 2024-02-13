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Yaşam

'Kızıl Cin' görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'Kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı.

DHA13 Şubat 2024 Salı 15:09 - Güncelleme:
'Kızıl Cin' görüntülendi
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Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı. Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos- Fethiye arasında etkili olan ve 'Kızıl Cin' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı. 'Kızıl Cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" dedi.

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