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Yaşam

Kızıl tilkinin ilginç kuyruğu dikkat çekti

Artvin'in Şavşat ilçesinde avlanan kızıl tilki havadan görüntülenirken, ponpon şeklini andıran kuyruğu dikkatlerden kaçmadı.

IHA17 Mart 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Kızıl tilkinin ilginç kuyruğu dikkat çekti
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Sahara Geçidi bölgesinde av arayan bir kızıl tilki, havadan görüntülendi. İlginç bir şekilde, tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler, görüntüsü ile dikkat çekti.

Tilkinin kuyruğundaki hasarın, hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceğini tahmin ediliyor. Özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde tüylerin eksik olduğu gözlemlenirken, hasarın kaynağının kurt yada köpekleri gibi diğer hayvanların oluşturduğu düşünülüyor.

Tilkinin kar üzerinde avını aradığı o anlar ise havadan görüntüledi.

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