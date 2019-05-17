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Kızılay ihtiyaç sahibi gençlere el uzatıyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Kızılay’ın hayata geçirdiği “Kızılay Üniversite Butik’leri” projesi kapılarını bu kez mezuniyet töreni, nişan ve düğün hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi gençlere açtı.

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Ülke genelinde 27 üniversitede bulunan “Kızılay Üniversite Butik’lerinden yıl boyunca 19 bin öğrenci faydalanıyor. Her yıl proje kapsamında üniversite butik raflarında yer alan 200 bin parça giysi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Projenin ilk kez uygulandığı Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde yıl boyunca bin öğrencinin yararlandığı Kızılay Yıldız Butik  bu kez kapılarını yeni mezun olacak İstanbullu üniversiteliler ile nişan ve evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç çiftler için açtı. İhtiyaç sahibi gençler ve evlilik için düğün hazırlığı yapan çiftler, 3 ay boyunca Kızılay Güngören Şubesi’ne başvurarak butikten ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, modacı Hakan Akkaya, İvana Sert, Hande Arısoy, Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar ile Kızılay yetkilileri katıldı. 

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