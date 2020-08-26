İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3906
  • EURO
    8,7346
  • ALTIN
    460.785
  • BIST100
    1099.02
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu
Yaşam

Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren iki kardeşten Adem Avut, kayboldu.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:05
ABONE OL

Mustafa ve Adem Avut kardeşler, ilçeye bağlı Bozca köyü mevkiinde piknik yaparken, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. İki kardeş suda yüzdükleri sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla Mustafa Avut (40) sudan çıkarılırken, kardeşi Adem Avut ise kayboldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Avut'u Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise Adem Avut'u bulabilmek için arama çalışması başlattı. Botlarla suda yapılan aramalarda Adem Avut'a ulaşılamadı. Aramalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.