  • ''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı
Afyonkarahisar'da bir şahıs 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye darp etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 17:20
Olay, 15 Mayıs'ta merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan A.A (36) isimli şahıs kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki M.Y.A.'yı yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı.

Hırsını alamayan şahıs çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı. Çocuk dayağın etkisiyle bilincini yitirerek yere yığıldı. Bu sırada çevreden geçenler ise öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan dayak olayı görenleri dehşete düşürdü.

Olayın ardından M.Y.A.'nın ailesi jandarmaya giderek A.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler A.A.'yı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • şiddet
  • çocuk istismarı
  • tutuklama

