''Kızına tokat attın'' tartışması cinayetle bitmişti: Baba ve kızın hapis cezası belli oldu

Olay, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Halı Sahalar mevkiinde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35), daha önce kavga ettiği Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı.

Ağır yaralanan Uğur Deniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin K. ve 15 yaşındaki kızı B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık Ersin K.'nın olaydan yaklaşık 15 gün önce kızı B.K.'ye geç geldiği gerekçesiyle yolda tokat attığı, yoldan geçen bir kadının tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmaya Uğur Deniz'in de dahil olduğu öğrenildi. Ersin K. ifadesinde, Deniz'in kendisine küfrederek çocuklarının yanında darbettiğini ve olaydan haftalar sonra maktulü aynı bölgede görünce cinayeti işlediğini söyledi.

BABAYA VE KIZINA HAPİS TALEBİ

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ersin K. ve 15 yaşındaki kızı B.K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ersin K.'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, kızı B.K.'nin ise "yardım etme" suçundan cezalandırılmasını, olayda adı geçen 12 yaşındaki diğer kızları N.D.'nin ise beraatını talep etti.

"BABA VE KIZ İŞTİRAK İRADESİ İÇİNDE TASARLAYARAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR"

Maktul Uğur Deniz'in ailesinin avukatı ise, eylemin tasarlanarak işlendiğini savunarak, "Sanık, maktulü 15 gün boyunca izliyor ve eylemi tasarlıyor. Bıçak maktulün koltuk altından girip kalbine saplanıyor. Bu bıçak özenle seçilmiş. Sanık bunu aklından planlamış. Eylem bize göre tasarlamadır, bu sebeple ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyorum. Kızı B.K.'nın ise yardım etme sıfatıyla cezalandırılması talep edilmiş. B.K., Deniz'i görünce babasına kavga ettiği kişinin o olduğunu söylüyor. Babasının ilk olay gecesi ayık olmadığını biliyor. B.K.'nın asli fail olarak azmettirme suçundan yargılanmasını talep ediyoruz. Baba ve kız iştirak iradesi içinde tasarlayarak eylemi gerçekleştirmişlerdir" diye konuştu.

"KIZIMI SERBEST BIRAKIN, BEN TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM"

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Ersin K., kızının suçsuz olduğunu belirterek, "Kızımın cezalandırılmasını istemiyorum, onun tahliyesini istiyorum. Ben ise tahliyemi istemiyorum" dedi. Sanık B.K. ise üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

BABAYA MÜEBBET, KIZINA 5 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Ersin K'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, kızı B.K.'ye "yardım etme" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası vererek tahliyesine, 12 yaşındaki N.D.'nin ise beraatına karar verdi.