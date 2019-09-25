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Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

BURSA'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

  • DHA
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Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
'BABAM BENİ BIÇAKLAYIP, BAŞIMDA SİGARA İÇTİ'
 
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin Soydemir verdiği ifadesinde, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra  bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" dedi.
 
KIZINI 14 YERİNDEN BIÇAKLADI, 'İNSAN KIZINA KIYAR MI?' DEDİ
 
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet Adnan Soydemir'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" diye konuştu.
 
AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK
 
Mahkeme heyeti, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
 

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