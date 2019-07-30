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Kızını öldüren kocasından şikayetçi olmadı

Benzin döküp kendisini yakmak isterken kızı Selda’nın yanarak ölmesine neden olan Sedat Yellibulut’un eşi şikayetçi olmadı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boşanmak isteyen eşi Tülay Yellibulut (43) ile tartıştıktan sonra evini ve kendisini benzin döküp yakmak isterken engel olmaya çalışan 22 yaşındaki kızı Selda Yellibulut'un yanarak ölmesine neden olan baba Sedat Yellibulut (48) ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Eşi olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Yellibulut, "Ben cani bir baba değilim. Kızımı oğlumdan bile çok severdim. Ona 'Kınalım' derdim. Çok çok pişmanım. Benimde vücudumda da yanıklar oluştu ancak evlat acısı benim için ömür boyu geçmeyecek" dedi.
 
'SENDEN BOŞANACAĞIM'
 
Tülay Yellibulut eşinden şikayetçi olmazken, kızı Selda'nın ölmeden önce hastanedeki görevlilere, "Babam çok kötü birisiydi. Bize eziyet ederdi. Sizi de, evi de yakarım şeklinde tehditlerde bulunurdu" dediği ortaya çıktı. Olay Yiğitler Mahallesi'nde 9 Mart 2019'da meydana geldi. Ev hanımı Tülay Yellibulut, bir gece önce oğlu Halil'in eve gelmemesi nedeni ile TIR şoförlüğü yapan eşi Sedat Yellibulut ile tartıştı. Kızı Selda ile birlikte babasının evine giden Tülay Yellibulut, olay sabahı tekrar yaşadıkları eve geri döndü. Çift arasındaki tartışma kaldığı yerden devam ederken, Tülay Yellibulut eşine 'Yeter artık senden boşanacağım' dedi. "Madem evlilik bitecek, bu yuva dağılacak kendimi de öldürürüm, bu evi de yakarım" diyen Sedat Yellibulut, eski ahşap evin içine girerek sobanın yanındaki benzin bidonunu üzerine döküp çakmağı çaktı.
9 GÜN SONRA ÖLDÜ
 
Bu sırada babasına engel olmaya çalışan Selda da çıkan yangında ağır yaralandı. Talihsiz kız, babası ile birlikte tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Taburcu olan baba Sedat Yellibulut ise tutuklandı.
 
Davaya mağdur taraf adına katılan Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü avukatı Neslihan Aksoy ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.
 
(Yeni Asır)

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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