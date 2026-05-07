İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2495
  • EURO
    53,3754
  • ALTIN
    6883.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kızını silahla yaralayan damadını bıçakladı: Kayınvalidenin savunması ortaya çıktı
Yaşam

Kızını silahla yaralayan damadını bıçakladı: Kayınvalidenin savunması ortaya çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kızını silahla yaralayan damadını bıçaklayarak öldüren kayınvalide ve kızı adliyeye sevk edildi. Kadının ifadesinde çocuklarını ve torununu korumak için müdahalede bulunduğunu söylediği öğrenildi.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Kızını silahla yaralayan damadını bıçakladı: Kayınvalidenin savunması ortaya çıktı
ABONE OL

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmişti. Çıkan tartışmada Rüzgar E. yanındaki ruhsatsız tabancayla eşine ateş etmiş, açılan ateş sonucu Nurşin E. boyun, yanak ve çene kısmından yaralanmıştı. Silahlı saldırının ardından evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile kayınvalidesi Delal A.'yı (58) de darbetmeye başlayan Rüzgar E. ile aile arasında arbede çıkmıştı.

ÇIKAN TARTIŞMADA KAYINVALİDE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rüzgar E.'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan Nurşin E. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulunmuş, yapılan çalışmalarda Rüzgar E.'nin 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenmişti. Delal A. ve kızı Betül E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

KAYINVALİDE VE KIZI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay öncesinde Rüzgar E.'nin Nurşin E.'ye tehdit mesajları attığı da öğrenildi. Silahla vurulması sonucu yaralanan Nurşin E.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan kayınvalide Delal A. ise, polis ekiplerine verdiği ilk beyanında çıkan arbedede kızlarını ve torununu korumak için bıçakla müdahalede bulunduğunu söyledi. Betül E. ve anne Delal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.