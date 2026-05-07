Kızını silahla yaralayan damadını bıçakladı: Kayınvalidenin savunması ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmişti. Çıkan tartışmada Rüzgar E. yanındaki ruhsatsız tabancayla eşine ateş etmiş, açılan ateş sonucu Nurşin E. boyun, yanak ve çene kısmından yaralanmıştı. Silahlı saldırının ardından evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile kayınvalidesi Delal A.'yı (58) de darbetmeye başlayan Rüzgar E. ile aile arasında arbede çıkmıştı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rüzgar E.'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan Nurşin E. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulunmuş, yapılan çalışmalarda Rüzgar E.'nin 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenmişti. Delal A. ve kızı Betül E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

KAYINVALİDE VE KIZI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay öncesinde Rüzgar E.'nin Nurşin E.'ye tehdit mesajları attığı da öğrenildi. Silahla vurulması sonucu yaralanan Nurşin E.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan kayınvalide Delal A. ise, polis ekiplerine verdiği ilk beyanında çıkan arbedede kızlarını ve torununu korumak için bıçakla müdahalede bulunduğunu söyledi. Betül E. ve anne Delal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.