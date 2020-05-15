Klimalar ve vantilatör koronavirüs bulaştırır mı? Vantilatör ve klima kullananlara koronavirüs uyarısı!

15 Mayıs 2020 Cuma 16:49 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 16:49

Havaların ısınmasıyla gündeme gelen, sıcak yaz aylarında serinlemek amacıyla kullanılan vantilatör ve klima kullanımı koronavirüs bulaştırır mı? soruları sorulmaya başlandı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaz aylarında yaygın olarak kullanılan klima ve vantilatörler koronavirüs salgın döneminde nasıl kullanılmalıdır? Koronavirüs salgınınında normalleşme sürecine girilmiş olsa da bulaş riskinin halen devam ettiğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın koronavirüs salgın döneminde klima ve vantilatör kullanımının bulaş riskini artırabileceği konusunda uyardı. Aydın, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için kullanılan klima ve vantilatörlerin coronavirüsün yayılımını hızlandıracağı için kullanılmaması gerektiğini söyledi. İşte Faruk Aydın'ın konuyla ilgili açıklaması.

KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜS BULAŞTIRIR MI?

Prof. Dr. Faruk Aydın, Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanmasına rağmen, salgının devam ettiğini vurguladı. Vantilatör ve benzeri cihazların da aynı şekilde sosyal mesafeyi kısaltacağı için, mikroorganizmaları birbirine bulaştırma ihtimali yüksek. Bu nedenle halka açık mekanlarda klima ve vantilatör kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde koronavirüs alınan tedbirler ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kontrol altına alınmış durumda. Bu kapsamda hafta başında normalleşme süreci için bazı adımlar atılmıştır. AVM’ler, kuaförler, berberler ve güzellik salonları gibi iş kolları faaliyetlerine başladılar. Ancak tehlike tamamen geçmiş değil. Bu süreçte tedbirlere harfiyen uyulması elzemdir. Tedbirlere uyulmadığı sürece ikinci dalganın gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

BİLİM KURULU VE UZMANLAR UYARIYOR!

Bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar, sıcakların da kendini göstermeye başlamasıyla halkın kendini sokağa atması, tedbirleri elden bırakması ve özellikle sıcaklara karşı serinlemek için kullanılan klima ve vantilatörlerin kullanımına karşı uyarılarda bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarında klima kullanımına dair yaptığı açıklamada, Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen salgının hala devam ettiğini belirterek, yaz aylarına girilmesiyle birlikte virüsün yayılmasını hızlandırması dolayısıyla klima ve vantilatörlerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Klima ve vantilatörlerin ortamdaki havayı mekanın farklı noktalarına kadar dağıttığını ve bu sebeple çok hijyenik olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, özellikle insanların toplu olarak bulundukları toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlarda klimaların kullanılmaması gerektiği ve insanların buna karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün kontrol altına alınması ve vakaların azalmasıyla birlikte hafta başında normalleşme sürecine girildiğini hatırlatan Aydın, bunan sonraki yaşam şeklimizi buna uygun hale getirmemizi ve salgının yeniden alevlenmemesi için kapalı mekan, araç ve evlerde kullanılan klima ve vantilatör gibi havalandırma soğutma sistemlerinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Faruk Aydın’ın uyarılarından yola çıkarak evlerde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde ve araçlarda kullanılan soğutma ve havalandırma sistemlerinin içerideki havayı soğutup tekrar aynı mekan içerisinde dağıttığını unutmamalıyız. İçerideki havanın türbülans yoluyla her noktaya dağılması sosyal mesafeyi bozucu bir etki yaratacaktır. Bu etki kapalı alandaki olası virüsü içeride bulunan insanlara bulaştırma ihtimalini artıracaktır. Bu sebeple mümkün olduğunca kapalı alanlarda klimaların ve havalandırma sistemlerinin kullanılmasına müsaade edilmemelidir ve mümkün olduğunca bu alanlarda uzak durmak gerekir.

VANTİLATÖRLER SOSYAL MESAFEYİ KISALTIYOR

Prof. Dr. Aydın, hastanelerde kullanılan klima sistemleriyle diğer havalandırma ve soğutma sistemlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü hastanelerde kullanılan hijyenik klima sistemlerinin havayı üç ayrı filtreden geçirerek mekana verdiğini ve kirli havayı da zemin seviyesinden emerek atmosfere verdiğini kaydediyor. Buna karşın, ev, otomobil ve mekan soğutmaya yönelik olan diğer klimaların dışarıdan hava almadığını, içeride bulunan mevcut havayı emdiğini ve soğutma ünitesinden geçirerek tekrar mekana verdiğini söylüyor. İçerideki kirli hava alınıp atılmadığı için de havada dolaşan mikroorganizmalar içerideki insanlar arasındaki sosyal mesafeyi daraltıcı bir etki yaratıyor. Bu da içerideki olası virüsün insanlara bulaşmasını hızlandırıcı bir etki ediyor. Bu nedenle kullanılmaması gereklidir.

Sadece klimaların değil vantilatör ve buna benzer cihazların da aynı şekilde sosyal mesafeyi kısaltacağı unutulmamalıdır. Bu cihazlar da içeride bulunacak olası virüsün insanlara hızlı bir şekilde bulaşma ihtimalini yükseltmektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz klima etkisi yaratan vantilatör ve benzeri cihazların da kullanılmaması gerekir.

Ev, iş yeri ve AVM gibi kapalı alanlarda kullanılan klima ve vantilatör gibi cihazlar kadar otobüs, dolmuş, taksi ve şahsi araçlardaki klima sistemleri de koronavirüs dağıtıcı bir etki yaratabilmektedir.

Birbirini tanımayan ve bir yerden başka bir yere gitmek isteyen insanların kullandığı toplu taşıma araçları, taksi ve dolmuşların da klimaları çalışması durumunda riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, “Dolmuşa az sayıda insan binmesiyle çok sayıda insan binmesi arasındaki farkı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü hava hareketini artırıyoruz. Bunun gibi hava hareketlerini düzenleyen cihazların kullanmasına bir süre daha ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir yaşam biçimi, yeni bir normal oluşturmamız gerekiyor.” diye açıklamalarda bulundu.

BU DÖNEMDE ÇALIŞANLARA KLİMA UYARISI!

Pek çok yerde aşırı yaz sıcaklarına karşı klimaların mecburen çalıştığını, bu konuda çok yapılacak bir şeyin olmadığını belirten Aydın, bu durumda vatandaşların mümkün olduğunca kendi tedbirlerini alması gerektiğini ve olabildiğince klima ve vantilatör çalışan mekanlardan uzak durması gerektiğini konusunda uyarıda bulunuyor.