Yaşam

Koca engerek o ilde ortaya çıktı: Görüntüsü herkesi şaşırttı! Tek ısırığı öldürüyor...

Türkiye'de yaşayan ve dünyanın en zehirli yılanları kategorisinde yer alan koca engerek yılanı bu kez Elazığ'da ortaya çıktı. Daha önce Adana, Karabük, Bilecik ve Van gibi illerde ortaya çıkan koca engerek yılanı, tek ısırığıyla insanı öldürmesiyle biliniyor.

13 Kasım 2025 Perşembe 12:26
Koca engerek o ilde ortaya çıktı: Görüntüsü herkesi şaşırttı! Tek ısırığı öldürüyor...
Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ'da görüntülendi.

KOCA ENGEREK BU KEZ ELAZIĞ'DA ORTAYA ÇIKTI

Elazığ merkeze bağlı Kalkantepe köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.

Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti. Kısa bir süre yılanı inceleyen vatandaş daha sonra yılandan uzaklaşırken, engerek ise gözden kayboldu.

YILANIN GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Koca engerek yılanını Elazığ'da görüntüleyen vatandaş, o anları kayda aldı.

Tek ısırığıyla insanı öldüren koca engerek yılanın görüntüsü ise herkesi şaşırttı.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

