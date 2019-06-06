Kocaeli son dakika büyük fabrika yangını neden çıktı? Kocaeli fabrika yangınında ölü var mı?

Kocaeli’nde büyük fabrika yangını çıktı! Kocaeli’nde fabrika yangını neden çıktı? Kocaeli fabrika yangınında ölü ya da yaralı var mı? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Yaşana art arda patlamalar sonrası rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının dumanları İstanbul’dan görülmeye başlandı. Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. İşte Kocaeli’ndeki fabrika yangınıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

KOCAELİ’NDEKİ FABRİKADA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti.

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

ÖLÜ YA DA YARARLI VAR MI?

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. Emniyet yetkilileri, iddiaları araştırdıklarını, söndürme çalışmalarının ardından fabrikada kontrol yapılacağını belirtti.