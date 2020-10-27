Kocaeli'de 171 litre içki ile şişelere konulmuş 50 litre kaçak içki ele geçirildi

DHA 27 Ekim 2020 Salı 23:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 23:32

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda evde yapılan aramada 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması ve 4 litre üzüm suyu ele geçirildi. Körfez ilçesindeki başka bir evde yapılan aramada ise 1 litrelik şişeler halinde 50 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.