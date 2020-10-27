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  • Kocaeli'de 171 litre içki ile şişelere konulmuş 50 litre kaçak içki ele geçirildi
Yaşam

Kocaeli'de 171 litre içki ile şişelere konulmuş 50 litre kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'de, sahte içki imalathanesine yapılan baskında mayalanmaya bırakılan 171 litre içki ile şişelere konulmuş 50 litre kaçak içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.

DHA27 Ekim 2020 Salı 23:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 23:32
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda evde yapılan aramada 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması ve 4 litre üzüm suyu ele geçirildi. Körfez ilçesindeki başka bir evde yapılan aramada ise 1 litrelik şişeler halinde 50 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.

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