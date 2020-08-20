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Yaşam

Kocaeli'de 200 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli'de ormanlık alanda 200 kök kenevir ele geçirildi.

İHA20 Ağustos 2020 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:03
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından 200 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesi Yassıbağ Kargaköy mevkiinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 200 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen kenevire el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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