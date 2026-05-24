  Kocaeli'de akraba cinayeti! Baba ve kız gözaltında
Yaşam

Kocaeli'de akraba cinayeti! Baba ve kız gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde akrabası tarafından bıçaklandığı iddia edilen 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi H.B. ile kızı B.B.'yi gözaltına aldı.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 13:14 - Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. ve kızı B.B., akrabaları olduğu öğrenilen Orhan Demirel'in (56) evine gitti. Taraflar arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında H.B.'nin Demirel'i bıçakladığı iddia edildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi H.B. ile kızı B.B.'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • izmit
  • akraba cinayeti
  • cinayet gözaltı

