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Yaşam

Kocaeli'de bir evde yangın çıktı

Kocaeli'de, bir evin mutfak kısmında çıkan yangını mahalleli söndürdü.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:19
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir evde kombi kaynaklı çıkan yangın panik yarattı. Yangın mahalleli tarafından büyümeden söndürülürken, evin mutfak kısmında hasar oluştu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Sakarya Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında çıktı. Evin mutfağından duman yükseldiğini gören Fahrettin Karaer ve ailesi, dışarı çıkıp, yardım istedi. Komşular, binanın doğal gaz vanasını kapatarak mutfakta yanan kombi ve buzdolabına bahçe hortumu ile su tuttu. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli kontrollerin ardından evde soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Evin mutfağında inceleme yapan ekipler, yangının kombide başlayarak buzdolabına sıçradığını belirledi.

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