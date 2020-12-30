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Yaşam

Kocaeli'de çalınan araç İstanbul'da ortaya çıktı

Kocaeli'de 5 yıl önce çalınan araç İstanbul'da bulundu.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 00:19 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:19
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 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce çalınan hafif ticari araç, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Denizli Mahallesi'nde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda aracın İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu araç bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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