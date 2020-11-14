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Yaşam

Kocaeli'de çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de bir silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ilçelerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

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