Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonu

AA 13 Kasım 2020 Cuma 21:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:50

Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde, bir kişinin kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.Y'yi Ankara'da kaldığı otelde gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin 3 cep telefonu ile 4 telefon hattına el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.







