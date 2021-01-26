İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3534
  • EURO
    8,9478
  • ALTIN
    438.266
  • BIST100
    1536.11
Yaşam

Kocaeli'de hırsız yakalandı

Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA26 Ocak 2021 Salı 18:37 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 18:37
ABONE OL

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin firari şüpheli kadının bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.G'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 30 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kartepe ilçesinde 18 Kasım 2020'de bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. ve P.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.