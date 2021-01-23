İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
Yaşam

Kocaeli'de kaçak midyeciler yakalandı

Kocaeli'de yasak bölgede balık ve midye avlayan 10 kişi yakalandı.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:30
ABONE OL

 Kocaeli'de yasak bölgede balık ve midye avcılığı yapan 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ilçesi İzmit Körfezi açıklarında tekneleriyle yasak bölgede balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla yapılan incelemede, iki tekne tespit edildi.

Teknelerdeki 6 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulandı ve teknedeki ağlara el konuldu.

Ayrıca Başiskele ilçesinde kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.