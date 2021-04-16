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Yaşam

Kocaeli'de 'kumar' oynayan 17 kişiye ceza

Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçesinde, kumar oynayan 17 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 23:52 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 23:52
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Gebze ve Derince ilçelerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine polis baskın düzenledi.

Gebze ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 13, Derince ilçesinde ise bir dernekte kumar oynayan 4 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske ihlalleri nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Kumar masasında bulunan paralara ve kumar oynamada kullanılan makineye el konuldu. Kumar oynayanlar ve her iki işletmenin sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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