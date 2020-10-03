Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Ahmet T'nin kullandığı 34 PC 5084 plakalı otomobil D-100 kara yolu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan ve emniyet şeridine düşen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapandı.
Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.