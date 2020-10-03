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Yaşam

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kaza sonucu aracın sürücüsü hafif yaralandı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 23:59 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:59
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Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Ahmet T'nin kullandığı 34 PC 5084 plakalı otomobil D-100 kara yolu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan ve emniyet şeridine düşen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapandı.

Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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