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Yaşam

Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:55 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:55
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Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, kamyon, kamyonet ve TIR arka arkaya çarpıştı. Kazada, TIR ile kamyon arasında sıkışan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TEM yolunun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. 

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