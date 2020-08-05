Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

DHA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:55 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:55

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, kamyon, kamyonet ve TIR arka arkaya çarpıştı. Kazada, TIR ile kamyon arasında sıkışan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TEM yolunun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.