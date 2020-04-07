Kolay kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan Kandil simidi tarifi (Kandil simidi yapılışı)

07 Nisan 2020 Salı 16:10 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:10

Bugün Berat Kandili idrak ediliyor. Kandil gününde ağızda dağılan kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar kandil simidi tarifi için arayışa koyuldu. Kandillerin geleneksel lezzeti kandil simidinin kolay tarifi ve ağızda dağılan kandil simidi yapılışı merak ediliyor. Berat kandili vesilesiyle kandil simidi yapmak isteyenler için kolay kandil simidi tarifini ve yapılışını haberimizde derledik.

KOLAY KANDİL SİMİDİ TARİFİ

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. (Mutfağında margarin kullanmayanlar aynı oranda tereyağı da kullanabilirler.) Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Kullanacağınız unun cinsine göre hamurunuz biraz az ya da biraz fazla un alabilir. Unu dökerken kontrollü olmakta fayda var.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.