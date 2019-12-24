Kolu kesilen Adil’e tezahüratlı karşılama

24.12.2019 02:37 - Güncelleme: 24.12.2019 02:37

Alçakboy, kanseri atlattığını düşünürken, metastaz sonucu sağ kolunda yine tümör çıktı ve hızla büyüdü. Tümörler, çok zor yerde olması nedeniyle alınamadı ve Alçakboy’un sağ kolu kesildi. Adil, hastaneden taburcu edilip, evine geldiğinde, arkadaşları tarafından karşılama töreni düzenlendi.

‘SEN GÜÇLÜSÜN’

Ellerinde ‘Kanseri yenmiş birine güçlü olmayı öğretemezsin. Bir kez başardın, yine başaracaksın. Bu sefer yalnız değilsin’ yazılı pankartı tutan arkadaşları, ‘Kanser değil, sen güçlüsün. Saçların değil, sen güzelsin. Bu kanseri biz yeneriz, Adil sen bizim her şeyimizsin’ tezahüratıyla Alçakboy’u karşıladı. 50 kişi, Adil Alçakboy için meşale yaktı.