Komiser Yardımcısı hayatını kaybetmişti! Lunaparkın faaliyetleri durduruldu

Kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin bugün Giresun Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında , "Lunapark'ta yaşanan elim bir kaza sonucu vefat eden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'ye Allah'tan rahmet, eşi, ailesi, sevenleri ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

EĞLENCE FACİAYA DÖNÜŞTÜ



Olay dün akşam saat 21.00 surlarında Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan lüneparkta meydana geldi. Kendisi gibi polis olan eşi ve arkadaşlarıyla lunaparka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'Elma Kurdu' isimli eğlence trenine bindi. Eğlence treni, iniş sırasında raydan çıkarak yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe ile beraber Şevval Akbaş ve Fatma Akbaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.